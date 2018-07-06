Subject 8, el çizimi mükemmel ötesi grafiklere sahip ultra zor derecede oynanış sunan side-scrolling arcade oyunu. Gelecek temasını taşıyan reflekslere dayalı mobil oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir ve sadece 108MB yer kaplıyor.

İnsanların kendi iradelerini kullanamadığı, robot gibi birileri tarafından yönetildiği bir dönemde geçen ilginç bir oyun Subject 8. Sadece dört karakterin yer aldığı oyun bir hayli keyifli. Yönettiğiniz karakter, tüm gücünü elinden açığa çıkartıyor. Düşmanlarınız kılıçlı, motosikletli ve uçanlardan oluşuyor. Her düşman farklı yönlere kaydırma hareketiyle ölüyor. Hangi düşmanın ne şekilde öldüğü oyunun başında gösteriliyor. Başlangıçta düşman sayısı az olduğundan ve hızlı hareket etmediklerinden yanınıza yaklaştırmadan kolayca öldürebiliyorsunuz. İlerleyen safhalarda sayıları artıyor, daha hızlı gelmeye başlıyorlar. Bu noktada refleks ve sabır testi başlıyor.