Super Brawl Universe, çocuklar ve yetişkinlerin izleyebileceği çizgi filmler, şovlar yayınlayan Nickelodeon’un süper güçlere sahip karakterleri bir araya getirdiği dövüş oyunu. Dövüş oyunları, süper kahraman oyunları, çizgi film temalı arcade aksiyon oyunları sevenlerin keyifle oynayacağını düşündüğüm yapım, iOS platformunda da ücretsiz!

SpongeBob, Invader Zim, Kid Danger, Danny Phantom, Avatar Aang, Teenage Mutant Ninja Turtles, Korra, Lincoln Loud, Arnold ve daha nice ikonik Nick karakterlerini bir arada göreceğiniz, rengarenk animasyonlarla güçlendirilmiş yüksek kalitede grafiklere sahip eğlence dozu yüksek bir mobil dövüş oyunu Super Brawl Universe. Sadece karakterler değil, arena olarak geçen yerler de çizgi filmlerden alınmış. Krusty Krab, Loud House, Avatar Air Temple, çizgi filmlerde gördüğünüz yerler oyuna harika bir şekilde aktarılmış. Oyunda favori karakterlerinizden bir takım oluşturup Super Brawl turnuvasına giriyorsunuz. İster hikaye modunda ilerliyor, isterseniz 1’e 1 veya 3’e 3 dövüşler yapıyorsunuz.