iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Super Evolution 2 mobil oyunu, anime karakterlerin hüküm sürdüğü bir fantezi dünyada kartlarla kendi stratejinizi yansıtabileceğiniz heyecan dolu bir rol yapma oyunudur.

Super Evolution 2 mobil oyunu, sunduğu kurgusal dünyada ilk oyunu oynayan kullanıcıların yüzlerini güldürecek çok sayıda geliştirme ve yenilik yaptı. Ayrıca oyunu daha önce oynanamamış olan kullanıcıların da şayet anime karakterleri seviyorlarsa tercih edeceği ve keyif alacağı bir oyundan söz ettiğimizi belirtelim.

400’ün üzerinde anime karakterin yer aldığı oyunda sizden istenen savaşarak karakterlerinize level atlatmak ve geliştirmek. Ayrıca bir RPG oyunu olduğu için karakterler fiziksel olarak da değişecek. 3 seviyede bir gelişim göreceksiniz. Oyunda hamlelerinizi ise alt bölümde yer alan kartlarla yapacaksınız. Yaptığınız her hamleyi görsel olarak da yaşayacaksınız. Stratejik bir rol yapma oyunu olan Super Evolution 2’yi AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.