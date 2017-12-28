Super Jump League, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyundur. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz oyunda rakiplerinizi alt etmeye ve kupalar kazanmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz mükemmel bir aksiyon oyunu olan Super Jump League, platformlar arasında zıplayarak yer değiştirdiğiniz ve rakiplerinizi yakalamaya çalıştığınız bir oyundur. Benzersiz mekanikleriyle karşımıza çıkan oyunda sürekli zıplıyorsunuz. Rakiplerinizi de alt etmeniz gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli grafikleri ve kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda eğlenceli anlar yaşıyorsunuz. 2 ve 4 kişilik odalarda oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsuunz. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda bir takım özel güçleri kullanabiliyorsunuz. Kolay kontrolleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ilgi çeken Super Jump League sizleri bekliyor.

Super Jump League oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.