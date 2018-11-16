Swing Star, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümleriyle dikkatimizi çeken oyunda 100'den fazla zorlu seviye yer alıyor. Giderek zorlaşan oyunda örümcek adam gibi havada süzülüyor ve engellerin arasından ilerleyerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyorsunuz. Zorlu bölümleriyle dikkatimizi çeken oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan Swing Star, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebileceğim Swing Star, sizleri bekliyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Platformlar arasında ilerleyip zorlu engelleri aşmanızı gerektiren Swing Star, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Swing Star oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.