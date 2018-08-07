Swipe Brick Breaker: The Blast, mobil platformda en çok oynanan oyunlardan Brick Breaker’ın son sürümü. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan taş kırma oyununu tuğla kırma vb. strateji odaklı ilerleyen oyun severlere tavsiye ederim. Grafikleri biraz kalitesiz lakin vakit öldürmek için ideal. Kaydırmaya dayalı kontrol sistemiyle de her yerde rahat oynanış sunuyor.

İnternetsiz oynama seçeneğiyle gelen taş kırma oyunu Swipe Brick Breaker: The Blast’te stratejik ilerlemeniz gerekiyor. Tek atışta onlarca top fırlatabiliyorsunuz lakin hem taşlar kolay kırılmıyor, hem de her atış sonrasında bir sıra düşüyorlar. Tek topmuş gibi gözüken beyaz topları taşlara fırlatmak için kaydırıcıyı kullanıyorsunuz. Hamlenizi geri alma şansınız var lakin bunu yaparsanız, otomatik olarak bir sıra düşüyor. Oyunda amaç; taşların en alta ulaşmasını engellemek olduğundan bunu fazla kullanmamanızı öneririm. Bu arada oyundaki bölüm ve mod sayısı epey fazla olmakla birlikte ücretsiz ilerleyebiliyorsunuz.