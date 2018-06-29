Swishy Hoops!, gerçekçi grafiklere, oynanışa, lisanslı oyunculara sahip olmamasına karşın bağımlılık yapan mobil basketbol oyunu. Görsel çizgileriyle retro havasını yakalayan spor oyunu vakit geçirmek için birebir.

Profesyonel bir basketbol oyuncusuyla basketbol oynamayı seven gençlerin yer aldığı arcade basketbol oyununda maç yapmıyoruz. Potaya yan bakış açısından sayı bulmaya çalışıyoruz. Sürekli zıplayan top ve objeleri potaya atmak oldukça kolay ancak devamlılığı sağlamak aynı basitlikte değil. Top direkt elinizden çıkmadığından ve potaya tam karşıdan bakmadığınızdan sayı bulmak için efor sarf etmeniz gerekiyor. Bu arada atış yapmak için yapmanız gereken; parmağınızı geri sürükleyip potayla aranızdaki mesafeye göre ayarlama yaptıktan sonra bırakmak.

Swishy Hoops! Özellikleri: