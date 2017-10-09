Tamadog, iPhone ve iPad’de oynanabilir artırılmış gerçeklik destekli köpek bakma oyunu. Sanal hayvan bakma oyunlarının ötesinde, gerçeğe yakın bir deneyim yaşatan oyun, ebeveynlerine evde köpek bakmak istediklerini söyleyen minikler için süper eğlenceli bir oyun. Köpekle gerçek hayatta yapabildiğiniz pek çok şeyi AR teknolojisi ile yapma şansınız oluyor.

iOS 10 üzeri AR destekli iPhone ve iPad’lerle uyumlu olan hayvan bakma oyunlardan birisi de Tamadog. Adından da tahmin edeceğiniz üzere sizden ilgi bekleyen sevimli dostunuz bir köpek. Dilediğiniz yere sizinle birlikte gelen köpek ile oyunlar oynarken ekrana dokunmak yerine gerçekteki gibi sesinizi kullanıyorsunuz. “Otur” “Yuvarlan” gibi komutlar verebiliyor, onu eğitebiliyorsunuz. Dahası onunla selfie ve video çekilebiliyorsunuz. Tabii ki hazırladığınız birbirinden leziz mamalarla karnını da doyuruyorsunuz.