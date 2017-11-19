Tap Busters: Galaxy Heroes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu görevlere sahip olan oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken Tap Busters: Galaxy Heroes, farklı zorluktaki bölümleriyle ön plana çıkıyor. Yüksek kaliteli grafiklerle donatılmış olan oyunda birbirinden güçlü karakterler yer alıyor. Ölümcül yetenekler kullanabileceğiniz oyunda olağanüstü bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Kendi imparatorluğunuzu da kurabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Basit oynanışı ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Ayrıca belirtmek gerekirse, oyuna ilk kez giriş yaptığınızda bir müddet sıkıcı bir ilerleme sağlıyorsunuz ancak ileriki aşamalarda daha keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ekrana tıklama ile karakterlerinizi kontrol edebileceğiniz Tap Busters: Galaxy Heroes oyununu mutlaka denemelisiniz.,

Tap Busters: Galaxy Heroes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.