Tap! Captain Star, iOS tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil macera oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Evrenin derinliklerini keşfedebileceğiniz bir oyun olan Tap! Captain Star, 88 farklı takım yıldınızı ortaya çıkarmak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz ve filonuzu büyütebileceğiniz oyunda kötülüklerle savaşıyorsunuz. Eğlenceli zaman geçirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğinizi düşündüğüm Tap! Captain Star, aynı zamanda renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Bu tarz oyunları sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Tap! Captain Star, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Tap! Captain Star oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.