Tasty Planet Lite, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon ve macera oyunu olarak ön plana çıkıyor. Kirleri temizlemeye çalıştığınız oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olan Tasty Planet Lite, zorlu bölümlerin yer aldığı bir oyundur. Oyunda küçük kirleri yiyerek büyüyor ve engellerden kaçıyorsunuz. Kirleri yiyerek büyüyor ve daha büyük kirleri yiyebiliyorsunuz. Agar.io tarzında bir mobil oyun olan Tasty Planet Lite, sürükleyiciliğyle de dikkat çekiyor. Engellerden de kaçmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zevkli ve basit bir oyun arıyorsanız mutlaka denemeniz gereken Tasty Planet Lite, aynı zamanda çocukların da beğenerek oynayabileceği türden bir oyundur. Oyundaki temel amacınız kirleri yiyerek büyümek ve bölümleri tamamlamak. Binlerce oyuncuyla mücadele edebileceğiniz Tasty Planet Lite oyununu mutlaka denemelisiniz.

Tasty Planet Lite oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.