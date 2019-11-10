Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Tennis Clash, nefes kesen tenis turnuvalarına katılacağınız ve profesyonel bir tenisçi olmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, amatör ligde başlayarak antrenman ve maçlarda kendinizi geliştirmek ve profesyonelliğe doğru hızla ilerlemektir. Oyunu dilerseniz online olarak da oynayabilir ve arkadaşlarınızla birlikte turnuvalar düzenleyebilirsiniz. Ayrıca maçlarınızı kazanarak puanınızı artırabilir ve dünya sıralamasında adınızı üst sıralara yazdırabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel yüzlerce tenis raketi ve topu yer almaktadır. Ayrıca farklı özelliklere ve tarzlara sahip onlarca karakter bulunmaktadır. Karakterinizi seçerek kendinize en iyi antrenman koçunu tutabilir ve ekipmanlarınızı geliştirerek maçlara hazır hale gelebilirsiniz.

Spor oyunları arasında yerini alan ve tenis tutkunları için özel olarak tasarlanan Tennis Clash, ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.