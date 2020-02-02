Kendi tenis tesislerinizi kurarak dünyanın en yetenekli sporcularını yetiştireceğiniz ve onlarca turnuvada boy göstererek nefes kesen tenis maçlarına katılacağınız Tennis Manager 2020, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız benzersiz bir menajerlik oyunudur.

Nefes kesen PvP maçları ve gerçekçi yönetim tarzı ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, hayalinizdeki tenis akademisini kurarak onlarca sporcuyu eğitmek ve dünya çapında zorlu turnuvalara katılarak kupa mücadelesi vermektir.

Oyunu kariyer modunda oynayarak akademinizde kendi tenisçilerinizi yetiştirebilir ve dünyanın en önemli tenis yıldızlarının altına imzanızı atabilirsiniz.

Menajerlik modunda oynayarak ise, kendi takımınızı kurabilir ve dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz.

Profesyonel bir ekip kurarak şampiyonalarda ve turnuvalarda altın madalya kazanabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında spor kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Tennis Manager 2020, yüz binlerce tenis tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken kaliteli bir yapımdır.