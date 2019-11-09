Profesyonel bir tenisçi olmak için zorlu maçlara çıkarak güçlü rakiplerle karşılaşacağınız ve çeşitli turnuvalarda yarışarak onlarca kupa kazanacağınız Tennis Mania Mobile, spor oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek nefes kesen tenis maçlarına katılmak ve kendinizi geliştirerek profesyonellik yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Maçlardan galip gelerek puan toplayabilir ve seviye atlayarak farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca raketlerinizi ve diğer ekipmanlarınızı yükselterek daha etkili bir performans sergileyebilirsiniz. Dilerseniz online olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Kum ve çim gibi farklı malzemelerden oluşan sahalardan istediğinizi seçebilir ve hassas kontrollerden yararlanarak topu ayarladığınız bölgeye gönderebilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Tennis Mania Mobile ile sizde heyecan verici tenis maçlarına çıkabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.