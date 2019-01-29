Gerçek zamanlı olarak mobil cihazımızda tenis maçlarına katılacağımız Tennis Slam: Global Duel Arena ile rekabet dolu anlar bizleri bekliyor olacak.

Dünyanın bir numaralı tenis oyunu olarak adından söz ettiren ve mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Tennis Slam: Global Duel Arena iki farklı mobil platformda oynanıyor. Tamamen ücretsiz olarak karşımıza çıkan yapımda gerçek zamanlı olarak dünyanın her yerinden oyuncu ile tenis maçı yapacak ve bu maçları kazanmaya çalışacağız.

Erkek ve dişi sporcuların yer aldığı oyunda seçtiğimiz karakteri geliştirebilecek ve daha iyi bir tenisçi haline getirebileceğiz. Oyuncular seviyelerine uygun rakipler ile karşı karşıya gelecek ve adil bir ortamda tenis konusundaki yeteneklerini sınama fırsatı bulacaklar. Akıllı cihazların ekranın da yer alan joyistic ve butonlar yardımı ile oynanan mobil oyun, spor kategorisinde yer alıyor.

İyi eğlenceler dileriz.