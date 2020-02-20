Tennis Stars: Ultimate Clash, yalnızca online oynama seçeneği sunan tenis oyunu. Öğrenmesi çok basit, tek elle rahat oynanış sunan kontrol sistemine sahip olan spor oyununda farklı şehirlerde maçlara çıkıyor, turnuvalarda başarı elde ederek sıralamada yükselmeye çalışıyorsunuz. Tenisi seviyorsanız, eğlence yönü ağır basan bu oyunu kesinlikle indirmelisiniz. iOS platformunda da ücretsiz!

Kaydırmaya dayalı süper kolay kontrolleriyle iPhone’da da iPad’de de rahat, keyifli oynanış sunan tenis oyununda rakipleriniz yapay zeka değil, dünyanın dört bir yanından gelen gerçek oyuncular. Eşleşme aşaması oldukça hızlı, rakiplerinizin gelmesi için fazla beklemiyorsunuz. Rakiplerinizle sohbet etme şansına da sahipsiniz. Oyunda amacınız haftalık düzenlenen turnuvalarda başarı elde etmek. Ekstra modlar yok. New York, Londra, Melbourne ve daha birçok şehirde maçlara çıkıyorsunuz.

Tennis Stars: Ultimate Clash iOS Özellikleri