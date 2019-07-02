teve2 uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden sevdiğiniz programları ve canlı yayınları takip edebilmenize olanak tanıyor.

Severek takip ettiğiniz dizileri ve programları dilediğiniz her yerden izlemek için kullanabileceğiniz teve2 uygulaması, televizyonun olmadığı yerlerde keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Diziler, filmler ve programlar ile oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz teve2 uygulamasında, canlı yayınları da dilediğiniz her yerden izleyebilirsiniz.

Dizi, film ve programların bilgilerine ulaşabileceğiniz, fragmanlarını izleyebileceğiniz, foto ve video galerileri gezebileceğiniz teve2 uygulamasında, haftalık yayın akışını da görüntüleyebilirsiniz. Sevdiğiniz programları favorilerinize ekleyerek, daha sonra kolayca ulaşmanıza da imkan tanıyan teve2 uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, boş zamanlarınızı sevdiğiniz programları izleyerek geçirebilirsiniz.