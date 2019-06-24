Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren The Crossing Dead, zombilerin istila ettiği bir şehirde dolaşarak zorlu görevler üstleneceğiniz ve macera dolu anlar geçireceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit fakat bir kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve ses efektleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, zombilerle savaşarak şehri temizlemek ve görevleri tamamlayarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Farklı şekle ve renge sahip bloklardan oluşan ve komik görünümleri olan yüzlerce zombiye karşı savaşarak zorlu görevleri tamamlamalı ve sizden istenilen bölgeye gitmelisiniz. Çeşitli silahlardan yararlanarak zombilerin arasından geçmeli ve hedefe ulaşarak seviye atlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda av tüfeği, makineli tüfek, lazer silahı, roket atar ve elektrikli testere gibi onlarca savaş alet yer almaktadır. Dilediğiniz silahı seçerek parkurlarda ilerleyebilir ve görevleri tamamlayarak puan toplayabilirsiniz. Milyonlarca oyuncu tarafından keyifle oynanan The Crossing Dead ile sizlerde eğlenceli anlar geçirebilir ve farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.