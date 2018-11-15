The World 3: Rise of Demon, Apple Watch uygulaması içeren nadir aksiyon rpg oyunlarından.Günlük hayatta attığınız adımları oyun içi ödüllere çeviren Watch uygulamasıyla birlikte gelen canavarlı, şeytanlı hızlı tempolu rol yapma oyunu.

2016’da App Store’daki en iyi 10 aksiyon oyunundan biri olan The World OL, sonrasında çıkan The World 2’nin devamı niteliğinde hazırlanmış ancak seriyi hiç oynamadıysanız dahi canavar avlama oyunlarını seviyorsanız keyif alırsınız.

Kötü ruhlu daha doğrusu ruhlarını şeytana satmış insanların çoğunlukta olduğu, iblisler ve yaratıklarla dolu karanlık bir dünyada geçen aksiyon yüklü bir rol yapma oyunu The World 3. Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere şeytana karşı mücadele veren bir kahramanın yerini alıyorsunuz. Gittikçe güçlenen destansı canavarlarla kapışmaya hazırlanın. Cehennemin kapısından girdiğiniz anda hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Unutmadan, oyunda kombo kırma sistemi mevcut. Bu sistem, boss’ların yıkıcı saldırılarını kolayca durdurmanıza imkan veriyor.