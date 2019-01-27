THY WiFi Entertainment uygulaması, iOS cihazlarınız üzerinden Türk Hava Yolları’nın eğlence sistemine erişim imkanı sunuyor.

Türk Hava Yolları’nın uçaklarında bulunan eğlence sistemini akıllı telefonlarınıza taşıyan THY WiFi Entertainment güncel filmler, müzikler ve oyunlardan faydalanarak uçuşunuzu daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Arşivde bulunan sesli kitaplara da erişebileceğiniz uygulamada popüler diziler ve tv programlarını da seyredebiliyorsunuz.

Çocuklarınız için çizgi filmler ve filmler sunan Çocuk Modu özelliği bulunan THY WiFi Entertainment uygulamasını, uçaktaki kablosuz ağa bağlanarak kullanabilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanında, uçuş bilgilerinizi görüntüleyebileceğiniz ve harita üzerinden anlık konumunuzu takip edebileceğiniz THY WiFi Entertainment uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri