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Tomb of the Mask: Color 1.0.2 (ios)
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  4. Tomb of the Mask: Color - iOS için Arcade Oyunu

Tomb of the Mask: Color

1.0.2
ios
Tomb of the Mask: Color
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
Tomb of the Mask: Color 1 - 1
Tomb of the Mask: Color 2 - 2
Tomb of the Mask: Color 3 - 3
Tomb of the Mask: Color 4 - 4
Tomb of the Mask: Color 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir beceri oyunu

Tomb of the Mask: Color, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Tomb of the Mask: Color, zorlu bölümleri geçmek için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Büyük bir dikkatle oynayabileceğiniz oyunda aynı zamanda zorlu engellerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızda da meyda okuyabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim oyunda labirentleri tamamlamanız gerekiyor. 

Tomb of the Mask: Color oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.