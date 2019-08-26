Top Golf, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil spor oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir golf oyunu olarak dikkat çeken Top Golf, online olarak oynanan bir oyundur. Gerçek zamanlı mücadelelere dahil olabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi iyi sergilemelisiniz. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz oyunda dilerseniz arkadaşlarınıza karşı da oynayabiliyorsunuz. Çok oyunculu online golf oyunu olarak tanımlayabileceğiniz oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Farklı temaların da yer aldığı oyunda maçları kazanmak içlin tüm becerilerinizi sahaya koymanız gerekiyor. 200'den fazla haritaya sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmalısınız.

Top Golf oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.