Touchgrind Skate 2, popüler kaykay oyunları arasında. Diğer kaykay oyunlarından farklı olarak kaykayı parmaklarınızla kontrol ediyorsunuz. iOS platformunda ilginç şekilde ücretli indirilebilir olan parmak kaykayı oyunu, gerçekçi fizik ve gerçekten etkileyici üç boyutlu grafikler sunuyor. Kaykay oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Android’de ücretsiz indirilebilir olan parmak kaykayı oyunu Touchgrind Skate 2’de gerçekte kaykayla yapılabilen tüm hareketleri yapabiliyorsunuz. Ollie, pop shuvit, kickflip, powerslide, stall, drop, 50-50’s, crook, tailslide, bluntslide ve daha saymakla bitiremeyeceğim kaykay hareketlerini parmaklarınızı ustalıkla kullanarak yapıyorsunuz. Oynanabilir dört oyun modu var. Eğitim, rekabet, Jam Session ve sıra tabanlı çok oyunculu ücretsiz oynayabileceğiniz modlar arasında. Skatepark (kaykay parkı) olarak da üç seçenek sunuluyor.

Touchgrind Skate 2 Özellikleri: