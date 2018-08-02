Tricky Tube, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Yüksek puanlara ulaşıp engelleri aşmanız gereken bir oyun olarak tanımlayabileceğim Tricky Tube ile keyifli zaman geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz en eğlenceli oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan Tricky Tube, engelleri aşıp yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir oyundur. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Zorlu bölümleri tamamlayıp engelleri aşmanız gereken Tricky Tube, aynı zamanda renkli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Herkesin beğenerek oynayabileceğini oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Tricky Tube, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. En uzun mesafeyi katetmeniz gereken Tricky Tube, oyununu sakın kaçırmayın.

Tricky Tube oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.