TRT Bilgi Adası, TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinin yer aldığı bilgi yarışması oyunu. 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun, çocuk psikologları ve öğretmenler eşliğinde hazırlanmış, reklamsız ve güvenli bilgi yarışması oyununda farklı kategorilerde resimsiz ve görsel hafızayı test eden resimli sorular yöneltiliyor.

iPhone ve iPad cihazınızda çizgi film izleyen, oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz varsa onun için indirebileceğiniz eğitici güzel oyunlardan biri TRT Bilgi Adası. Ege ile Gaga, Rafada Tayfa, İbi, Hapşuu, Canım Kardeşim ile birlikte bilgi adasını geziyorsunuz. Matematik, tarih, coğrafya, edebiyat, biyoloji, birçok farklı alandan resimli ve resimsiz soruları yanıtlıyorsunuz. Sorular 2 veya 4 şıklı olarak geliyor. Soruları süreyi aşmadan yanıtlarsanız çeşitli rozet ve ödüllerin sahibi oluyorsunuz.

TRT Bilgi Adası Özellikleri: