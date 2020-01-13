TRT Çocuk Akıllı Tavşan, 4-6 yaş arası çocukların ebeveynleriyle birlikte oynayabileceği macera-platform oyunu. Momo adını taşıyan sevimli mi sevimli bir tavşanın yerini aldığınız mobil oyunda ormanda kaybolan enstrümanlarınızı bulmak için uğraş veriyorsunuz. Reklam içermiyor ve ücretsiz! Çocuğunuz için eğitici, eğlenceli, kaliteli bir mobil oyun arıyoranız TRT Çocuk’un Akıllı Tavşan oyununu tavsiye ederim.

TRT Çocuk’un 4-6 yaş grubu çocuklar için hazırladığı Akıllı Tavşan oyunu orman ve şehirde geçiyor. Tavşan Momo ve arkadaşları konser vermek üzereyken enstrümanları kayboluyor. Zorlu yoldaki notaları toplayarak ilerliyor, engelleri aşıyor, enstrümanları bularak arkadaşlarınıza geri veriyorsunuz. Yolculuğunuzu kaykayınızla yapıyorsunuz. Topladığınızı puanlarla yeni kaykaylar alabiliyorsunuz. Bu oyun çocuklarınıza neler mi kazandırıyor?