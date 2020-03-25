TRT Çocuk Anaokulum, 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun eğitici, eğlenceli oyunlar içeriyor. Çocuk psikologları ve öğretmenlerle birlikte geliştirilen mobil uygulama, çocukları okul öncesi eğitim ortamına hazırlıyor. Çocuğunuzla birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici vakit geçirmek için TRT Çocuk Anaokulum uygulamasını indirin. Ücretsiz, reklamsız ve de güvenli!

TRT Çocuk Anaokulum uygulamasında çocuklar karakter seçimi yapıp sınıfa yerleştiriyor ve oyuna başlıyor. Eğlenirken sınıf ortamını keşfediyor, yeni şeyler öğreniyor, sosyal ve yaşamsal becerilerini geliştiriyorlar. Günlük yaşam, duyu, matematik, dil, kozmik, resim, müzik, beden, bahçe etkinlikleri bölümlerinden oluşan uygulama ile çocuklar ilgi alanlarını, yeteneklerini ve becerilerini keşfediyor.

TRT Çocuk Anaokulum iOS Uygulaması Özellikleri