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TRT Çocuk Anaokulum 1.0.2 (ios)
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TRT Çocuk Anaokulum

1.0.2
ios
TRT Çocuk Anaokulum
ÜCRETSİZ
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TRT Çocuk Anaokulum, 4 yaş ve üzeri çocukları okul öncesi eğitim ortamına hazırlıyor

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TRT Çocuk Anaokulum Ekran Görüntüleri - 4
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TRT Çocuk Anaokulum Ekran Görüntüleri - 6
Erkan Calp
Erkan Calp -

TRT Çocuk Anaokulum, 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun eğitici, eğlenceli oyunlar içeriyor. Çocuk psikologları ve öğretmenlerle birlikte geliştirilen mobil uygulama, çocukları okul öncesi eğitim ortamına hazırlıyor. Çocuğunuzla birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici vakit geçirmek için TRT Çocuk Anaokulum uygulamasını indirin. Ücretsiz, reklamsız ve de güvenli!

TRT Çocuk Anaokulum uygulamasında çocuklar karakter seçimi yapıp sınıfa yerleştiriyor ve oyuna başlıyor. Eğlenirken sınıf ortamını keşfediyor, yeni şeyler öğreniyor, sosyal ve yaşamsal becerilerini geliştiriyorlar. Günlük yaşam, duyu, matematik, dil, kozmik, resim, müzik, beden, bahçe etkinlikleri bölümlerinden oluşan uygulama ile çocuklar ilgi alanlarını, yeteneklerini ve becerilerini keşfediyor.

TRT Çocuk Anaokulum iOS Uygulaması Özellikleri

  • Sırt çantanızı kapın ve sınıfa koşun
  • Anaokulum’da yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı keşfedin
  • Hayal gücünüzü ortaya çıkarın; oynayın, keşfedin, öğrenin
  • Bu uygulama gelişim psikologları ve eğitimcilerle birlikte geliştirildi
  • Reklamsız, ücretsiz ve güvenilir

 

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