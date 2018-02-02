TRT Kare Havalimanında, TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinin bir araya geldiği uçak oyunu. 3 yaş ve üzeri çocuğunuz, küçük kardeşiniz için iPhone / iPad cihazınıza indirip birlikte eğlenerek oynayabileceğiniz eğitici güzel bir mobil oyun. Ücretsiz, reklamsız, güvenli içerik sunuyor.

Telefon ve tablette oyun oynayan minikler için eğlenceli ve de eğitici oyunlardan biri TRT Kare Havalimanında. TRT Çocuk çizgi filmlerinde gördüğümüz birbirinden sevimli karakterler, havalimanında ve uçakta kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Yolcuları kontrol ederek güvenliği sağlama, yolcuların bagajlarını almalarına yardımcı olma, uçakta yolculara servis yapma, uçağı indirme ve daha birçok görev sizi bekliyor.

TRT Kare Havalimanında Özellikleri: