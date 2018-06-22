iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz TRT Yapboz uygulamasıyla çocuklarınızın yaratıcı becerilerinin gelişmesini sağlayabilirsiniz.

Çocukların gelişimi adına oldukça faydalı uygulamalar geliştiren TRT Çocuk, şimdi de mantıksal beceriler, hayal gücü ve mantık becerilerini geliştirecek TRT Yapboz uygulamasını sizlere sunuyor. TRT Çocuk’un en sevilen karakterlerinden oluşan yapboz oyununda, birbirinden eğlenceli bulmacaları çözebilirsiniz.