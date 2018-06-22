TRT Yapboz uygulamasında çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunacak eğlenceli ve eğitici bulmacaları inceleyebilirsiniz.
iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz TRT Yapboz uygulamasıyla çocuklarınızın yaratıcı becerilerinin gelişmesini sağlayabilirsiniz.
Çocukların gelişimi adına oldukça faydalı uygulamalar geliştiren TRT Çocuk, şimdi de mantıksal beceriler, hayal gücü ve mantık becerilerini geliştirecek TRT Yapboz uygulamasını sizlere sunuyor. TRT Çocuk’un en sevilen karakterlerinden oluşan yapboz oyununda, birbirinden eğlenceli bulmacaları çözebilirsiniz.
3 yaş ve üzeri çocukların kullanımına uygun olarak geliştirilen TRT Yapboz uygulamasında, puzzle oyunları oldukça kaliteli ve eğlenceli çizimlere sahip diyebilirim. Çocukların problem çözme becerilerini de geliştireceğini düşündüğüm TRT Yapboz uygulamasında, bulmacaların altında yer alan sayılar da bulmacaların parça sayılarını belirtiyor. Küçük yaştaki çocuklarınızın hayal gücü, mantıksal becerileri ve yaratıcı düşüncelerini geliştirecek oldukça faydalı bir uygulama olan TRT Yapboz’u iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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