Tubi - Watch Movies & TV Shows, binlerce film ve diziyi ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir mobil uygulama. Komediden dramaya, çocuk filmlerinden klasiklere, Kore filmlerinden animelere belgesellere herkes için izlenebilecek bir şeyler var. iPhone, iPad, Apple TV’nizde yabancı film ve dizi izliyorsanız, Türkçe altyazı ya da dublaj takıntınız yoksa tam size göre.

Mobilden, TV’den film ve dizi izlemeyi seviyorsanız Tubi’yi tavsiye ederim. Tamamıyla ücretsiz, abonelik gerektirmiyor, kredi kartı istemiyor. Diğer ücretsiz film uygulamalarından farklı olarak Lionsgate, MGM, Paramount gibi ünlü stüdyoların ödüllü film ve dizileri yer alıyor. Tür olarak yok yok. Gerçekten geliştiricinin de söylediği gibi herkes için bir şeyler var. Aramayla sadece belli bir film ve türde içeriklere değil, sevdiğiniz aktörün tüm film ve dizilerine de kolayca ulaşabiliyorsunuz. Dizilerde de filmlerde de izleme sırası oluşturabiliyorsunuz.

Tubi TV Özellikleri