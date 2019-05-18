Sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyorsanız, TV 360 uygulaması ile canlı yayınları ve geçmiş yayınları takip edebilirsiniz.
TV 360 uygulaması, severek izlediğiniz programları iOS işletim sistemli cihazlarınızdan da takip etme imkanı sunuyor.
Sağlık, sohbet, yarışma programları, belgesel kuşakları, yerli-yabancı filmler ve dizilerin yanında daha birçok keyifli yapım sunan TV 360’ı, mobil cihazlarınızdan da takip edebilmeniz mümkün. Televizyonun olmadığı zamanlarda keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, iPhone ve iPad cihazlarınızdan canlı yayınları takip edebileceğiniz TV 360 uygulamasında, geçmiş program kayıtlarını da izleyebilirsiniz.
Haftalık yayın akışını inceleyerek ilginizi çeken programları izlemek için plan yapabileceğiniz TV 360 uygulamasında, TV 360’ı uydu alıcısı üzerinden de izlemek için gerekli frekans ayarlarını ve listesini yine uygulama içerisinden bulabilirsiniz. Hayatın her alanından, her kesime hitap eden programlar sunan TV 360’ın resmi mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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