TV 360 uygulaması, severek izlediğiniz programları iOS işletim sistemli cihazlarınızdan da takip etme imkanı sunuyor.

Sağlık, sohbet, yarışma programları, belgesel kuşakları, yerli-yabancı filmler ve dizilerin yanında daha birçok keyifli yapım sunan TV 360’ı, mobil cihazlarınızdan da takip edebilmeniz mümkün. Televizyonun olmadığı zamanlarda keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, iPhone ve iPad cihazlarınızdan canlı yayınları takip edebileceğiniz TV 360 uygulamasında, geçmiş program kayıtlarını da izleyebilirsiniz.