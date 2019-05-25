tv100 uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan gündemdeki son gelişmeleri takip edebilir, tv100 canlı yayını nı seyredebilirsiniz.

Türksat uydusunda ve diğer özel platformlarda yayın hayatına başlayan ve birbirinden ünlü isimlerin programını sunduğu tv100’ün mobil uygulaması ile son dakika haberlerini takip edebileceğiniz gibi canlı yayınları da izleyebiliyorsunuz. Siyaset, gündem, spor, magazin, sağlık, teknoloji gibi kategorilerde gündemin nabzını tutan haberleri inceleyebileceğiniz tv100 uygulamasında sevdiğiniz programları da izleyebilirsiniz.

Haber videolarını sizlere sunan tv100 uygulamasında, köşe yazarlarının güncel yazılarına da ulaşabilirsiniz. tv100 yayın akışını inceleyebileceğiniz ve hava durumunu takip edebileceğiniz tv100 uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri