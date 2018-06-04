Twenty48 Solitaire, Microsoft’un yılların eskitemediği kart oyunu Solitaire’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Voodoo’nun ilk olarak iOS kullanıcıları için indirmeye açtığı kart oyununda aynı değerde kartları üst üste koyarak ilerliyorsunuz. Seviye atladıkça zorluk düzeyi de artıyor. Kart oyunlarını seviyorsanız, zaman geçirmek için oynayabileceğiniz eğlenceli yapımlardan.

iPhone/iPad cihazınızda internetsiz oynayabileceğiniz kart oyununda 512, 256, 128, 16, 8, 4 ve 2 değerinde renkli kartları dizerek ilerliyorsunuz. Yerden çektiğiniz kartı aynı değerde kartın üzerine bırakarak puan topluyor, 4 sırayı 512 yaptığınızda seviye atlıyorsunuz. Başlangıçta yerden tek kart çekiyorsunuz. Wild isimli herhangi bir kartın üzerine atabileceğiniz, birden puanınızı katlayan özel bir kartınız var. Hamlenizi geri alabiliyorsunuz lakin bunun için kısa video izlemeniz gerekiyor.