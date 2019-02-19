Android ve İOS platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve aksiyon oyunları kategorisinde kendine yer bulan Twisty Board 2, ilk serisine göre daha mücadeleci ve savaşçı bir şekilde tasarlanmış gibi gözüküyor.

Uzaylılara karşı verilen bir mücadeleyi konu alan bu oyunda, aksiyon dolu savaşlar sizleri bekliyor. Uzaylılar tarafından esir alınan insanlara yardım etmek için onlarla savaşmalısınız. Düşmanlarla dolu savaş alanından hızla ilerleyerek tutsakları kurtarmalısınız. Bunları yaparken size yardımcı olacak birçok farklı silah ve teçhizat oyun içerisinde mevcut.

Oyun, kaliteli görüntü efektleri ve çeşitli aksiyon müzikleri ile eğlenceli bir hale getirilmiş. Oyunu oynamak için ekranın üzerine dokunmanız yeterli olacaktır. Savaş pistinde ilerlemek ve karakterinize yön vermek için parmağınızı ekranın üzerinde gezdirmeniz gerek. Düşmana karşı yöneldiğinizde silah kendiliğinden ateş edecektir.

Birbirinden zorlu beş yeni savaş alanında mücadele verebileceğiniz ve farklı özellikleri bulunan birçok silahı kullanabileceğiniz Twisty Board 2 ile sizlerde aksiyona doyabilirsiniz. Binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla kişinin dikkatini çeken bu oyun ile zorlu savaşlar sizleri bekliyor.