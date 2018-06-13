Unchained: You can never escape

Burada neden sıkıştığını biliyor musun? Sen deney için bir örneğisin. Senin hakkında bildiğim tek şey bu. Ama, buradan çıktıktan sonra, daha fazlasını araştıracaksın. Seni buraya kim, neden soktu? Tüm bunları araştıracak ve gizemli olayların sır perdesini aralayacaksın.

Gizemli bir macera oyunu olan Unchained'de odalar arasında geçiş yapıyor ve kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Kilitli kaldığınız bu evde ipuçlarını araştırın, haritaları, anahtarları ve diğer eşyaları çözümleyin ve kaçın. Aynı zamanda buradan kaçmak için ihtiyacın olan temel bilgileri size veren bir yardımcı yer alıyor. Zor olsa da, bunu yapabileceğinize inanmalısınız.

Ayrıca buraya kapatılan ilk kişinin siz olmadığını unutmayın. Önceki talihsiz kişiler yeterince uzun kalamadı ve buradaki sona ulaştılar. Bunun sana olmasına izin verme. Bu kilitli ev, yüzleşmek zorunda olduğunuz araştırmaların yalnızca en küçük kısmı. Bu yüzden kolayca pes etmeyin. Hadi bu gizemli maceraya tanıklık edin ve evden kaçın!