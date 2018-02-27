Vero, iPhone ve iPad üzerinden kullanılabilen bir sosyal medya platformudur.

Bir süre önce sosyal medyanın değişmesi gerektiğine inanan küçük bir grubun geliştirmeye başladığı Vero, Şubat 2018 itibarıyla kullanılabilir hale geldi. Uygulamanın piyasaya sürüldüğü sırada çokça kullanılan bütün sosyal medya uygulamalarını, modern bir görünümle bir araya getirmesi sebebiyle dikkatlerden kaçmayan Vero, Facebook'un en büyük rakibi olarak gösterilmeye başlamasının yanı sıra sunduğu eğlenceli özelliklerle birlikte binlerce kullanıcının ilgisini de çekmeyi başardı.

Daha az sosyal medya, daha fazla yaşam sloganıyla harekete geçen uygulama, temelde yaptığınız paylaşımlarla kendinizi göstermeyi değil, daha iyi nasıl yaşanabilir onun ipuçlarını sunmayı planlıyor. İçerisinde müzik, kitap, gezi, fotoğraf paylaşma ve gönderi atma gibi özellikler barındıran uygulama, genç kitlenin Facebook'u terk etmeye başlamasıyla birlikte yeni bir kaçış noktası olarak gösterilmeye dahi başlamış durumda.

Yeni bir deneyim vaat etmesi sebebiyle gündemden düşmeyen ve çıkış yapmasının üzerinden bir süre geçmiş olmasına rağmen büyük bir ilgi görmeyi başarna Vero isimli sosyal medya uygulamasınaysa kesinlikle göz atmanız gerektiğini düşünüyoruz.