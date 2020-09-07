İndir 199.00 MB
VIP Guard 1.0 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. VIP Guard - iOS için Aksiyon Oyunu

VIP Guard

1.0
ios
VIP Guard
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Zevkli bir aksiyon oyunu

VIP Guard - 1
VIP Guard - 2
VIP Guard - 3
VIP Guard - 4
VIP Guard - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -

VIP Guard, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çeken VIP Guard oyununda güvenlik görevlisi rolü üstleniyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda suikastleri önlemek için mücadele etmelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm VIP Guard oyununu mutlaka denemeniz gerek. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan VIP Guard oyununu kaçırmayın derim. Becerilerinizi sınamak için oynayabileceğiniz VIP Guard oyunu sizleri bekliyor.

VIP Guard oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

YORUMLAR