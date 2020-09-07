VIP Guard, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çeken VIP Guard oyununda güvenlik görevlisi rolü üstleniyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda suikastleri önlemek için mücadele etmelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm VIP Guard oyununu mutlaka denemeniz gerek. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan VIP Guard oyununu kaçırmayın derim. Becerilerinizi sınamak için oynayabileceğiniz VIP Guard oyunu sizleri bekliyor.

VIP Guard oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.