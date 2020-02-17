Volley Beach, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir voleybol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi de sınayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz Volley Beach oyununda rakibinize karşı kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Eğer bu tarz oyunlar oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda kolay kontroller yer almakta.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda mobil cihazlarınızda harika bir voleybol deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Volley Beach oyunununda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz.

Volley Beach oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.