Volley Beans, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmek için mücadele ettiğiniz bir oyun olan Volley Beans, hem zevkli zaman geçirip hemde reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz yepyeni bir oyun olarak nitelendirebileceğim Volley Beans, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Voleybol temasında oynanan oyunda amacınız en uygun zamanda ekrana dokunmak ve rakinizi alt etmek. Bol animasyonlu yapısıyla da dikkat çeken oyunda harika animasyonlar yer alıyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Volley Beans sizleri bekliyor.

Volley Beans oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.