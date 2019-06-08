Telefonda voleybol oyunu asla eskisi gibi olmayacak. Şimdi Volleyball Challenge oynayın ve bu yetenek oyununun getireceği spor devriminin bir parçası olun.

Maç kazandıktan sonra çantadaki birbirinden çeşitli eşyalar ve spor kiyafetleri sizi bekliyor. Oyuncunuzun sadece görünüşüyle rakip takımı korkutun. Efsane kiyafetler kazanıp arkadaşınızın giymediği kiyafetleri giyin. Ayrıntılarla dolu farklı spor sahalarda dolaşarak her seferinde birbirinden güçlü takımlarla karşılaşacaksınız bu yüzden devamlı istatistiklerinizi geliştirmeyi unutmayın.

Volleyball Challange rakip takıma hücum ve servis yapmayı sağlayan dinamik ve rengarenk bir spor oyunudur. Artık istediğiniz gibi puan kazanmak için servis, blok, manşet, lob ve smaç yapabilirsiniz. Alev topu, saydam top, zaman yavaşlatıcı, bloklayıcı ve daha fazla süper güçleri bu oyunda bulacaksın. Oyuncununuz yeteneklerini geliştirip servisin, kondisyonun ve atağın seviyesini artırın.