Sirocco Mobile Sp tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Volleyball Championship mobil bir spor oyunudur.

Dünyanın dört bir yanında benzersiz voleybol maçları yapacağımız Volleyball Championship ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın resmi lisanslı oyunu olarak hem Android hem de İOS platformunda oynanan yapım 1 milyondan fazla oyuncuya sahip.

60’tan fazla takım eşliğinde hem erkek hem de bayan oyuncular arasından seçimler yaparak eğlenceli bir voleybol oyunu oynayacak, birçok farklı stadyum da ter dökeceğiz.

Maç istatistiklerine de erişebileceğimiz oyunda tecrübe sistemi de yer alacak. Oyuncular tecrübe edinerek takımlarını geliştirebilecek ve daha iyi bir hale getirebilecekler. Özel efektlere de sahip olan yapımda kilitli içerikleri de açabilecek ve kullanabileceğiz.