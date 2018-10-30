Warplanes: WW2 Dogfight, iPhone/iPad cihazlarda oynanabilir en iyi uçak savaş oyunlarından biri. iOS tarafında ücretli indirilebilir olmasıyla şaşkınlık yaratan uçak oyunu, boyutuna göre oldukça kaliteli görseller sunuyor. Uçak savaş oyunlarını seviyorsanız, farklı görevlere sokan bu yapıma bir göz atın derim.

Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan, iOS tarafında yüksek fiyatıyla dikkat çeken 200MB boyuta sahip uçak savaşı oyununda 2. Dünya Savaşı’nın uçaklarını uçuruyorsunuz. Diğer uçak savaş oyunlarından farklı olarak; tehlikeli ve stratejik görevlere katılmak dışında uçak satın alıyor, pilotları işe alıyor ve eğitiyor, üssünüzü kuruyor, ek yapılar inşa ediyorsunuz. Filo lideri olarak uçağı uçurmaktan çok daha fazla görev sizi bekliyor.

Aralarında Spitfire, Hurricane, Lancaster, Il-2 “Shturmovik”, La-5FN, Ju-87 “Stuka” ve Fw 200 “Condor” bulunduğu klasik savaşçılardan hafif ve ağır bombacılara 30’un üzerinde özelleştirilebilir ve yükseltilebilir savaş uçağının yer aldığı Warplanes: WW2 Dogfight’da dikkat çeken bir detay da 2. Dünya Savaşı ruhunu yansıtan gerçek radyo konuşmaları. İngilizce, Rusça ve Almanca radyo konuşmalarıyla o dönemi yaşayarak oynuyorsunuz.