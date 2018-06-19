Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Wild Clash, ücretsiz bir oyundur.

Unic Games imzası ile hem Android hem de İOS platformuna çıkış yapan Wild Clash, sürükleyici oyun tarzı ile kısa sürede 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Bünyesinde çok sayıda kahramanı barındıran yapım, zengin içeriği ile de bizlere eğlenceli zamanlar sunmaktadır.

Oyun içerisinde karakterimizin seviyesini artırmaya ve karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. 6 farklı oyun modu ile farklı savaş deneyimleri yaşayacak ve kaliteli bir savaş dünyasına giriş yapacağız.

Oyun içerisinde yaptığımız savaşlar gerçek zamanlı ve gerçek oyunculara karşı olacak. Yani oyunu oynayabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duyacağız. Oyun içerisinde arkadaşlarımız ile klan kurabilir ya da mevcut klanlara katılabiliriz. Basit grafiklere ve basit arayüzlere sahip olan mobil oyunda karşımıza çıkan görevleri de yaparak sürpriz içerikler kazanabilir ve karakterimiz için kullanabileceğiz.

Savaşlar sonrasında kazandığımız sandıkları açarak çeşitli yeteneklere ve özelliklere sahip olabileceğiz. Wild Clash ile akıllı telefon ve tabletlerimizde eğlenceli anlar yaşayacağız.