Wind Rider, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu seviyelerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda becerilerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve reflekslerinizi sınayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Wind Rider, sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Hoş bir atmosfere sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda engellerin üstesinden gelmelisiniz. Yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda 13 farklı karakterin kilidini açarak kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Wind Rider sizleri bekliyor.

Wind Rider oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.