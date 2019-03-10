Okul öncesi eğitimde çocuklara katkıda bulunan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan WoodieHoo Animal Friends World, eğitici oyun kategorisinde yer alan ve çocukların gelişimine büyük ölçüde yarar sağlayan kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Canlı grafiklerin ve etkileyici animasyonların yer aldığı oyunda amaç, 5 yaşından küçük çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Çocuklar bu oyun ile çeşitli sebze ve meyveler yetiştirebilirler. Farklı hayvan figürlerinden oluşan karakterlerin kıyafetlerini değiştirebilir ve onları uyutabilirler. Hatta pasta malzemeleri alarak, onlarca farklı pasta tasarlayabilirler.

Tilki, köpek, tavşan ve kedi karakterlerinin yer aldığı bu oyunda, deniz feneri, ağaç ev, değirmen ve daha birçok farklı mekan yer almaktadır. Oyunda hiçbir reklama yer verilmemiştir. Oyun, çocuklar için tamamen güvenilir bir ortam sağlamaktadır. 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

Android ve İOS sürüme sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirilen ve ücretsiz olarak oynan WoodieHoo Animal Friends World, eğitici oyunlar arasında oldukça popüler olan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken sıra dışı bir oyundur.