Spor oyunu olarak lansmana çıkan ve alanındaki en iyi oyunlardan bir tanesi olan World Hockey Manager ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

Hockey deneyimini mobil platforma taşıyan Gold Town Games AB, oyunculara ücretsiz olarak sunduğu World Hockey Manager ile gerçekçi bir hockey deneyimi sunuyor.

Oyuncular yapım içerisinde kendi takımlarını seçebilecek, oyuncular alabilecek, teknik personel görevlendirebilecek, stadyumu genişleterek daha fazla spor severi karşılaşmalara davet edebilecekler.

Birbirinden farklı çok sayıda ligin ve kupa maçlarının yer aldığı oyunda, oyuncular farklı taktikler eşliğinde maçlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar.

Detaylı yapısı ile oyunculara tam anlamıyla bir koçluk deneyimi yaşama fırsatı veren yapım günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.