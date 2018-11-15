World Table Tennis Champs

Mobil veya tablet PC üzerinden oynayabileceğiniz en eğlenceli, sezgisel ve heyecan verici 3D Ping Pong oyunuyla tanışın. Gerçek bir maç gibi heyecanlandıracak süper animasyonlar, kontroller ve fizik ile ücretsiz bir ping pong oyununu hemen indirin ve maçlara başlayın.

Beceri düzeyinize göre ölçeklenebilen mükemmel bir meydan okuma sunmak için, rahatlıkla acımasız bir şekilde değişen yapay zeka sisteminde artan zorluk seviyesi ile yolunuzu kendiniz belirleyin ve ping pong kralı olun. Dünyadaki çeşitli harikaları ve turları keşfedin, özel raketlerin kilidini açın.

15 farklı masa çeşidinin ve onlarca özelleştirilebilir raketi seçerek maçlara çıkın ve kendinizi kanıtlayın. Hadi ping pong'da birinci olma zamanı