Yaay sosyal medya uygulamasını iPhone’unuza indirin ve Türkiye’nin yeni sosyal ağ platformuna katılın. Yeni yerli sosyal medya uygulaması Yaay, popüler sosyal mecralardan Twitter’a fazlasıyla benziyor, benzetiliyor. Yaay sosyal medya uygulaması farklı olarak rozet sistemi sunuyor. Paylaşımlarınıza gelen her beğeni puana dönüşüyor, yüksek puan da sizi diğer kullanıcılardan ayırıyor; bir yerde fenomen oluyorsunuz.

Türkiye’nin yeni sosyal medya uygulaması olarak öne çıkarılan Yaay’da içerikler kategorize edilmiş. Teknoloji, moda, magazin, siyaset, mizah, kültür sanat gibi kategoriler arasından ilginizi çekenleri takibe alıyor, her kategorinin altında paylaşılanları doğrudan görüyorsunuz. Takip ettiğiniz kişilerin içerikleri ile birlikte takip ettiğiniz kategorileri tek bir sayfa görebiliyorsunuz. Twitter’daki gibi hashtag ve gündem özellikleri var. En çok paylaşılan etiketleri ve gündemi belirleyen konuları ayrı bir bölümde görüyorsunuz. Gizlilikden bahsedecek olursak, istediğiniz içeriği yoruma kapalı yapma şansına sahipsiniz.

Yaay Sosyal Medya Uygulaması Özellikleri