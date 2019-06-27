Ülke ve dünya gündeminden anında haberdar olmak istiyorsanız, Yeniçağ uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Siyaset, ekonomi, dünya, spor, teknoloji, kültür-sanat, bilim, röportaj, video ve foto galeri gibi kategorilerde son dakika haberlerini sizlere sunan Yeniçağ uygulaması ile evde, okulda, işte veya yolda haberleri takip edebilmeniz mümkün hale geliyor. Köşe yazarlarının güncel yazılarını da okuyabileceğiniz Yeniçağ uygulamasında video ve foto galeri bölümlerini de inceleyebilirsiniz.

Anlık bildirimler ve canlı yayınları da sizlere sunan Yeniçağ uygulaması, gündemi yakından takip etmek isteyenler için sade ve modern bir tasarım sunuyor. Eğer siz de son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız, Yeniçağ uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.