Yoga | Down Dog, diğer yoga uygulamalarının aksine sürekli değişen videolu yoga hareketleri sunuyor. Vinyasa, Restoratif, Yin, Ashtanga, Hatha, Güneşi Selamlama dahil olmak üzere bilinen tüm yoga hareketleri/duruşlarını içeriyor. Yogaya yeni başlayanların da kullanabileceği harika bir mobil uygulama.

Yoga başlamak istiyorsunuz ancak duruşları yapamayacağınızı düşünüyorsunuz, zor geldiğinden bırakıyorsunuz. Bu uygulama tam size göre. iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Yoga | Down Dog uygulamasında yoga hareketlerini 6 farklı yoga eğitmeni rehberliğinde yapıyorsunuz. Arka planda nefesinizle yükselip düşen (dinamik) müzik çalıyor. Videoları cihazınıza indirip otel, kumsal gibi kablosuz ağ bağlantısının olmadığı yerlerde yoga egzersizlerine devam etme şansına da sahipsiniz.